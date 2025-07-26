Kayseri'de Otomobil Bahçeye Düştü: Sürücü Yaralandı

Kayseri'de Otomobil Bahçeye Düştü: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Talas ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, bir evin bahçesine düştü. Sürücü U.B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde müstakil evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

U.B. yönetimindeki 38 DZ 684 plakalı otomobil, Hulusi Akar Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki müstakil evin bahçesine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralan U.B, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı

Bir kent bu olayı konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri

Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.