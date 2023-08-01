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Kayseri'de otobüs-kamyonet çarpışması: 3 yaralı

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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

S.K'nin kullandığı 38 ST 052 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Sivas kara yolunun 58. kilometresinde, H.C. idaresindeki 38 UR 268 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücülerin yara almadığı kazada, kamyonette bulunan 2 kişi ile otobüsteki 1 yolcu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hasan Baldık - Güncel

Şehir Hastanesi Sarıoğlan Jandarma Kayseri Güncel Haberler

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