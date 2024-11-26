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Kayseri'de Oto Yıkama Dükkanında Yangın

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir oto yıkama dükkanının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, kimyasal maddelerin tutuşması sonucu kısa sürede büyüdüğü bildirildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde oto yıkama dükkanının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Uğurevler Mahallesi 20. Cadde'de bulunan oto yıkama dükkanının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, depodaki kimyasal maddelerin de tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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