Kayseri'de Oto Tamirhanesinde Yangın

Kayseri'de oto tamirhanesinin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 6108. Sokak'taki bir oto tamirhanesinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine bölgeye, maç görevinden dönen TOMA ile itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.