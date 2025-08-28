Kayseri'de Oto Tamirhanesinde Silahla Yaralanma Olayı

Güncelleme:
Kayseri'de bir oto tamirhanesinde çalışan kalfa, elindeki silahın kazara ateş alması sonucu çırağını yaraladı. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri müdahale ederken yaralı çırak hastaneye kaldırıldı ve kalfa gözaltına alındı.

Şeker Mahallesi 6186. Sokak'taki Sanayi Sitesi'ndeki oto tamirhanesinde kalfa A.C'nin elindeki silah oynadığı sırada ateş aldı.

Çırak M.H.O, silahtan çıkan kurşunla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çırak hastaneye kaldırılırken polis A.C'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
