Kayseri'de Oto Tamircisinde Tabancayla Oynarken Çırağı Yaraladı

Kayseri'de bir oto tamircisinde kalfalık yapan A.C., tabancasıyla oynarken kazara çırağı M.H.O.'yu vurdu. Olayda yaralanan M.H.O. hastaneye kaldırılırken, A.C. gözaltına alındı.

KAYSERİ'de bir oto tamircisinde kalfalık yapan A.C., tabancayla oynadığı sırada kazara çırağı M.H.O.'yu yaraladı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 6186'ncı Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir oto tamircisinde kalfa olarak çalışan A.C., tabancayla oynadığı sırada elindeki silah kazara ateş aldı. Bu sırada aynı işletmede çırak olan yabancı uyruklu M.H.O., vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından M.H.O. hastaneye kaldırılırken, çırağını kazara vurarak yaralayan A.C. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, M.H.O.'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.

