Kayseri'de Oto Tamircisinde Silahlı Kavga: Bir Yaralı

KAYSERİ'de bir oto tamircisinde çıkan kavgada T.T. (53), silahla tartıştığı M.E.Ş.'yi (24) yaraladı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 6129'uncu Sokak'ta meydana geldi. Bir oto tamircide müşteri olarak bulunan T.T. ile başka bir iş yerinde çalışan ve dükkanın önünden geçen M.E.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası T.T., silahla M.E.Ş.'yi yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından M.E.Ş. hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan T.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,