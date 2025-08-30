Kayseri'de Oto Tamircisinde Silahlı Kavga: Bir Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de bir oto tamircisinde T.T. isimli kişi, tartıştığı M.E.Ş.'yi silahla yaraladı. Olay sonrası M.E.Ş. hastaneye kaldırılırken, T.T. olay yerinden kaçtı ve yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

KAYSERİ'de bir oto tamircisinde çıkan kavgada T.T. (53), silahla tartıştığı M.E.Ş.'yi (24) yaraladı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 6129'uncu Sokak'ta meydana geldi. Bir oto tamircide müşteri olarak bulunan T.T. ile başka bir iş yerinde çalışan ve dükkanın önünden geçen M.E.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası T.T., silahla M.E.Ş.'yi yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından M.E.Ş. hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan T.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı sokak ortasında suikasta uğradı

Eski parlamento başkanı Avrupa'nın orta yerinde suikasta uğradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, Gazze'ye neden havadan yardım götürmüyor? CHP lideri Özel sordu, Bakan Fidan yanıtladı

Özel merak edilen soruyu sordu, Bakan Fidan söz alıp yanıtladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.