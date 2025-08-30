Kayseri'de Oto Tamircisinde Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de bir oto tamircisinde T.T. adlı kişi, tartıştığı M.E.Ş.'yi silahla yaraladı. Olay sonrası M.E.Ş. hastaneye sevk edilirken, T.T.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

KAYSERİ'de bir oto tamircisinde çıkan kavgada T.T. (53), silahla tartıştığı M.E.Ş.'yi (24) yaraladı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 6129'uncu Sokak'ta meydana geldi. Bir oto tamircide müşteri olarak bulunan T.T. ile başka bir iş yerinde çalışan ve dükkanın önünden geçen M.E.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası T.T., silahla M.E.Ş.'yi yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından M.E.Ş. hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan T.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah otoparkta yemek yerken görüntülendi

Aşk İddialarını reddetmişti, ünlü şarkıcıyla otoparkta yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Ukrayna Parlamento Başkanı sokak ortasında suikasta uğradı

Eski parlamento başkanı Avrupa'nın orta yerinde suikasta uğradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.