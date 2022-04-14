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Kayseri'de oto hırsızlık polisleri araç denetimi yaptı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de oto hırsızlık polisleri araç denetimi yaptı

Kayseri'de polis ekiplerince 156 kişinin sorgulandığı uygulamada, 9 aracın sürücüsüne 31 bin 757 lira ceza kesildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince 156 kişinin sorgulandığı uygulamada, 9 aracın sürücüsüne 31 bin 757 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı, çekme belgeli, hurdaya ayrılmış, plakasız ve şüpheli araçlar ile suça karışanların yakalanması amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Trafik Denetle Şube Müdürlüğü ve Motosikletli Timler Amirliği ekiplerinin de katıldığı denetimde 47 motosiklet ve 88 araç ile 156 kişi sorgulandı.

Trafik yönünden eksikleri bulunan 2 araç ve 2 motosikletin trafikten men edildiği denetimde, 9 araç sürücüsüne 31 bin 757 lira ceza verildi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Tragger, Kayseri, Polis, Güncel, Haberler

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