Kayseri'de Oto Galericinin Silah Zoruyla Kaçırılmaya Çalışılması

Kayseri'de bir oto galeriye gelen 4 kişi, iş yeri sahibini silah zoruyla götürmeye çalıştı. Ancak iş yeri sahibi kaçmayı başardı. Zanlılar, ardından araçla kaçarken tabancayla ateş etti. 3 zanlı tutuklandı, 1 zanlı ise firari durumda.