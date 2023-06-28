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Kayseri'de oto galericide çıkan yangında 6 araçta hasar oluştu

Kayseri'de oto galericide çıkan yangında 6 araçta hasar oluştu

Güncel Haberler

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Anadolu Oto Galericiler Sitesi'nde çıkan yangında 6 araç zarar gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde oto galericide çıkan yangında 6 araçta hasar oluştu.

Anadolu Oto Galericiler Sitesi'nde bulunun bir iş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar polis ve itfaiyeyi aradı.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında iş yerinde bulunan ikinci el 6 araç zarar gördü.

Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel

Kocasinan Kayseri Tragger Güncel Haberler

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