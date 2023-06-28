Kayseri'de oto galericide çıkan yangında 6 araçta hasar oluştu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Anadolu Oto Galericiler Sitesi'nde çıkan yangında 6 araç zarar gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.