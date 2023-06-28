Kayseri'de oto galericide çıkan yangında 6 araçta hasar oluştu
Güncel Haberler
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Anadolu Oto Galericiler Sitesi'nde çıkan yangında 6 araç zarar gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde oto galericide çıkan yangında 6 araçta hasar oluştu.
Anadolu Oto Galericiler Sitesi'nde bulunun bir iş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar polis ve itfaiyeyi aradı.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında iş yerinde bulunan ikinci el 6 araç zarar gördü.
Yangının neden çıktığı araştırılıyor.
Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel