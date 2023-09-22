Kayseri'de OSBÜK İç Anadolu Bölge Toplantısı gerçekleştirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan: "Öncelikli hedefimiz sanayi alanlarını 2 katına çıkarmak"

OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Kütükcü:

" Türkiye'nin yeni yatırım havzalarına ihtiyacı var"

KAYSERİ - Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu tarafından, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde düzenlenen İç Anadolu Bölge toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, "Öncelikli hedefimiz sanayi alanlarını 2 katına çıkarmak" derken, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü de, " Türkiye'nin yeni yatırım havzalarına ihtiyacı var" dedi.

Kayseri OSB Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, "Özellikle ülkemizin kendi iç dinamitleriyle de dünyadaki dinamitlerle de son 10 yıl biraz çalkantılı geçti. Son birkaç yıldır da çalkantıların dalga boyları derinleşti. Yarım metrelik dalgalarla boğuşurken, dalgalar 1-2 metreye çıktı. Belki önümüzdeki dönemde daha sert dalgalarda gelecek. Dünyadaki bu çalkantılı dönem özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzenin çatırdaması, bir taraftan teknolojideki değişimler, bir taraftan hem iklim değişikliğiyle ilgili demografik hareketler hem de sosyolojik olarak demografinin yaşlanması nedeniyle birkaç açıdan önümüzdeki çalkantılar artacak gibi gözüküyor. Biz Cumhurbaşkanımızın gösterdiği Türkiye Yüzyılı istikametinde bu çalkantılı döneme gerçekten milletimize has olan çevik hareket edebilme yeteneğiyle inşallah avantajlı giriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolunda bu özelliklerimizi de dikkatli ve özenli kullanarak, bu çalkantılı dönemin sonunda gerçekten güçlenmiş bir şekilde çıkacağız. Özellikle kalkınma konusunda sanayicilerimiz ile hep birlikte yapacağız inşallah. Bizim öncelikli hedefimiz sanayi alanlarını 2 katına çıkarmak. Bu çok kolay bir şey değil. Ancak biz ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız" şeklinde konuştu.

"Bölgedeki organize sanayi bölgelerimizin toplam istihdamı 515 bine ulaştı"

OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü ise, Türkiye'nin yeni yatırım havzalarına ihtiyacının olduğunu söyleyerek, "Türk iş dünyası olarak özellikle son dönemde, çok ciddi sınavlar verdik. Küresel ekonomideki belirsizlikler, pandemi dönemi, Rusya-Ukrayna Savaşı, deprem felaketi ve uzun yıllar sonra yeniden yüzleşmek zorunda kaldığımız yüksek enflasyonist ortam bunlardan sadece birkaç tanesi. İşte biz OSBÜK olarak, OSB'lerimizi de olağanüstü etkileyen bu zorlu süreçlerin hepsinde camiamızın yanında olduk, camiamızla birlikte hareket ettik. Örneğin; İç Anadolu Bölgemizdeki tüm organize sanayi bölgelerimizle son 5 yılda 3 kez bir araya gelerek, bölgeyle ilgili istişarelerimizi yaptık. Son 5 yılda; İç Anadolu Bölgemizde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın oluru ile 14 yeni OSB kuruldu. Böylece bölgedeki OSB sayımız 67'ye ulaştı. 67 organize sanayi bölgemizin de, şu anda 45'i işletme aşamasında. Yine son 5 yılda; bölgedeki toplam OSB alanımız 241 milyon metrekareden 313 milyon metrekareye çıktı. Bin 250 yeni fabrikanın daha üretime geçtiği bölgedeki OSB'lerimizde üretim yapan fabrika sayımız toplam 21 bin 210'a yükseldi. 81 ilimizdeki tüm organize sanayi bölgelerimizde fabrika sayımızın 67 bin olduğunu düşünürsek, bölge OSB'lerimizdeki fabrika sayımızın toplam içindeki oranı yüzde 12'ye yükseldi. İç Anadolu Bölgemizdeki organize sanayi bölgelerimiz yine son 5 yılda; 65 bin yeni kişiye daha istihdam sağladı. Böylece bölgedeki organize sanayi bölgelerimizin toplam istihdamı 515 bine ulaştı. Bölgedeki organize sanayi bölgelerimizin, 81 ilimizdeki tüm organize sanayi bölgelerimizin üretimi içindeki oranı ise yüzde 14,3 olarak gerçekleşti. Ayrıca bölgemizdeki 13 şehrimizin ihracatı; Ankara, Konya, Kayseri ve Eskişehir'in öncülüğünde son 5 yılda yüzde 54 artarak, 13.5 milyar dolardan 21 milyar dolar seviyelerine yükseldi. Biliyorsunuz, Türkiye'de sanayi deyince akla ilk önce Marmara Bölgesi gelirdi. Ancak şimdi organize sanayi bölgelerimizle birlikte sanayi Anadolu'ya yayıldı, yayılmaya, gelişmeye de devam ediyor. Onun için Marmara Bölge Toplantısında da ifade ettiğim gibi; Türkiye'nin yeni Marmara Bölgelerine, yeni yatırım havzalarına ihtiyacı var. Türkiye'nin yeni Marmara Bölgesi; Ankara-Konya-Karaman-Aksaray-Niğde-Nevşehir ve Kayseri aksını içine alacak şekilde İç Anadolu'da yükselmelidir. Bu yeni Sanayi Havzası hinterlandındaki şehirlerimizin alt yapılarını; özellikle de yatırım alanlarını, demiryolu ulaşım akslarını, eğitim alt yapılarını, sosyal yaşam alanlarını ve diğer tüm yatırım imkanlarını hazırlamak durumundayız" diye konuştu.

Toplantıda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, vali olarak görevlerinin sanayicilerin önünü açmak olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise konuşmasında, Kayseri'de böyle bir çalışma yaptıkları için OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü'ye teşekkür etti.

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi de, "Marmara Bölgesi'ne alternatif, İç Anadolu- Doğu Akdeniz kuşağında yeni bir sanayi havzasının planlanması, ülkemizin geleceği açısından ciddi öneme sahip" dedi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ise, "Kayseri sanayisinin kalbi, Kayseri OSB'de yeni yatırımlar için arsa tahsisi büyük önem arz etmektedir. Yatırımlarını büyütmek isteyen onlarca sanayicimiz bizden arsa talebinde bulunmaktadır" diye konuştu.

Toplantı konuşmaların ardından basına kapalı gerçekleşti.

Kayseri OSB Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Niğde Valisi Cahit Çelik, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve bölge müdürleri katıldı.