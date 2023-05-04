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Kayseri'de ortaokul öğrencisi okul arkadaşını bıçakla yaraladı

Kayseri'de ortaokul öğrencisi okul arkadaşını bıçakla yaraladı

Güncel Haberler

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde okul arkadaşı tarafından bacağından bıçaklanan ortaokul öğrencisi hafif yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde okul arkadaşı tarafından bacağından bıçaklanan ortaokul öğrencisi hafif yaralandı.

İddiaya göre, Şirintepe Mahallesi'ndeki bir ortaokulda 8. sınıf öğrencisi B.Y. (13), para istediği okul arkadaşı 6. sınıftaki kız öğrenci Ö.K'yi (11) kantinde bacağından bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Okuldan kaçan şüpheli B.Y'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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