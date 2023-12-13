Kayseri'de Ortaokul Öğrencisi Bıçaklanarak Öldürüldü

Kayseri'de tartıştığı ortaokul arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Hürkan Samet Durmaz'ın cenazesi toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'de tartıştığı ortaokul arkadaşı T.Ş. (13) tarafından bıçakla öldürülen Hürkan Samet Durmaz (13), kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alına T.Ş. ve yanında bulunan Ş.K. de (13) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'taki 6 katlı inşaatın son katında meydana geldi. Şükrü Başyazıcıoğlu Ortaokulu'nda öğrenim gören 8'inci sınıf öğrencileri Hürkan Samet Durmaz ile arkadaşı T.Ş. arasında tartışma çıktı. Bu sırada T.Ş., Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı T.Ş. olayın ardından Değirmen Sokak'taki adresine geldi. T.Ş.'nin ailesi durumu öğrenmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler, cinayet zanlısı çocuğu gözaltına aldı. Soruşturmayı sürdüren ekipler, olay sırasında T.Ş.'nin yanında bulunduğunu belirlediği Ş.K.'yi de gözaltına aldı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OKULA GEÇEN YIL GELMİŞ

Yaşanan olayda hayatını kaybeden Durmaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Hulusi Akar Cami'nde kılınan cenaze namazına, Durmaz'ın ailesi ve yakınları katıldı. Hürkan Samet Durmaz, kılınan namazın ardından Anbar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diğer yandan cinayeti işleyen T.Ş. ile Hürkan Samet Durmaz'ın farklı sınıflarda eğitim gördüğü, aralarında bir süredir husumet bulunduğu öğrenildi. Öğrenciler arasındaki kavganın bilgisayar oyunu meselesinden olmadığı belirtildi. Ayrıca, Durmaz'ın öğrenim gördüğü okula geçen yıl naklini yaptırdığı belirtildi. (DHA)