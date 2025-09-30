Haberler

Kayseri'de Ortakokulda Yanlış Alarm Panik Yarattı

Kayseri'deki Hikmet Kozan Ortaokulu'nda yanlışlıkla çalınan yangın alarmı sonucunda 14 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Alarm sesi üzerine koşan öğrenciler arada kalıp sıkıştı. Yaralı öğrenciler hastaneye sevk edildi.

Kayseri'de bir ortaokulda yanlışlıkla çalınan yangın alarmının neden olduğu panikte 14 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

İddiaya göre, Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'ndeki Hikmet Kozan Ortaokulu'nda bir öğrenci yanlışlıkla yangın ziline bastı.

Yangın alarmının sesini duyan öğrencilerin koşması sonucu bazı öğrenciler arada kalarak sıkıştı.

İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan 14 öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
