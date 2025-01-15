Kayseri'de Organize Suç Örgütüne 'Hücre-6' Operasyonu: 19 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hücre-6" operasyonunda 19 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, "Hücre-6" operasyonu sonucu 15 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek/senet ve dijital materyal ele geçirildi. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

" Kayseri'de E.Ç.'nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Hücre-6' operasyonunda 19 şüpheli yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 15 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek/senet ve dijital materyal ele geçirildi."