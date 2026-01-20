Kayseri'de 26 sanığın yargılandığı organize suç örgütü davasına devam edildi

Kayseri'de organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi oldukları iddia edilen 3'ü tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, sanık ve müşteki sayısının fazlalığı nedeniyle Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Duruşmada, tutuklu sanıklar B.Ş, F.İ. ve O.A, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan bazılarının kendisini bir düğün salonu çıkışında darbettiğini, babasının dükkanını kurşunladığını ve trafikte araçla önünü kestiğini öne süren müşteki M.A, şikayetinden vazgeçmek istediğini belirtti.

Sanıklar ise savunmalarında, organize suç örgütü iddiasını reddederek, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık O.A.'nın tahliyesine, diğer 2 sanığın mevut durumunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 Mart 2024'te 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "silahla tehdit" ve "yağma" suçlarından dava açmıştı.

Tutuklu sanıklardan 6'sı önceki celselerde tahliye edilmişti.