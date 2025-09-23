Kayseri'de Organize Suç Örgütü Davasında Yargılama Devam Ediyor

Kayseri'de organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi oldukları iddia edilen 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, sanık ve müşteki sayısının fazlalığı nedeniyle Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Duruşmada, tutuklu sanıklar B.Ş, F.İ, O.A. ve O.G, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki B.E. beyanında, bağ evinin kurşunlanıp, yakıldığını söyledi. Buna ilişkin kamera görüntülerinin de mevcut olduğunu ifade eden B.E, olay nedeniyle 2 sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Müştekilerden iş yeri kurşunlanan ve silahla yaralanan M.K. ile bıçakla yaralanan A.Ç. ise sanıklardan şikayetçi olmadı.

Organize suç örgütü kurucusu iddiasıyla yargılanan sanık B.Ş. savunmasında, alkolün etkisiyle müşteki M.K'yi yaraladığı olayın dışındaki iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü.

Suç örgütü diye bir şey olmadığını iddia eden B.Ş, "Tutukluların birçoğunu cezaevinde tanıdım. Bu olayda mağdurum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Örgüt yöneticisi iddiasıyla yargılanan sanık F.İ. ise işlemediği bir suçtan dolayı 19 aydır tutuklu olduğunu savundu.

Sanıklardan O.G. atılan iftiralar nedeniyle tutuklu olduğunu, O.A. da suçsuz olduğunu dile getirerek, bu aşamada tahliyelerini talep etti.

Tutuksuz sanıklar da suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan O.G.'nin tahliyesine, diğer 3 sanığın mevut durumunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 Mart 2024'te 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "silahla tehdit" ve "yağma" suçlarından dava açmıştı.

Tutuklu sanıklardan 5'i, önceki celse tahliye edilmişti.