Kayseri'de Organize Suç Örgütü Davasında Tahliyeler ve Tutukluluk Kararları

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Kayseri'de organize suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 22 sanığın yargılanmasına devam edildi. İlk duruşmada bazı sanıklar tahliye edilirken, örgüt lideri olduğu iddia edilen sanıkların tutukluluğuna devam edildi.

Kayseri'de organize suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 9'u tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün başlayan davanın ilk duruşması, üçüncü gününde sanık ve müşteki sayısının fazlalığı nedeniyle Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda devam edildi.

Mahkeme heyeti, duruşmanın ilk gününde sanıkları, dün ise müştekileri dinledi.

Sanıklar savunmalarında, suçlamaları reddederek, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan A.K., A.A., B.B., M.K. ve S.B'nin cezaevinde kaldıkları süreyi dikkate alıp yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet, örgüt lideri olduğu iddia edilen B.Ş. ile F.İ., O.A. ve O.G'nin ise tutukluluğunun devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 Mart 2024'te 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, gözaltına alınan 22 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "silahla tehdit" ve "yağma" suçlarından dava açmıştı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
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