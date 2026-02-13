Haberler

Kayseri'de organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı

Kayseri'de düzenlenen organize suç operasyonunda yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu ile birlikte 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca silah ve dolandırıcılık belgeleri de ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan teknik-fiziki takip ve dinleme sonucu tespit edilen adreslere 20 ekip, 210 personel ve özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 zanlı yakalandı, bir şüphelinin açtığı ateş sonucu ayağından hafif yaralanan özel harekat polisi tedavi altına alındı.

Operasyonda yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu madde, 112 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 4 tabanca, 1 tüfek, 3 bin 282 fişek ve çeşitli miktarlarda çek, senet ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
