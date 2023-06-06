Kayseri'de operasyon: 10'u firari hükümlü 33 kişi yakalandı

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda aranan 10'u firari hükümlü 33 kişi yakalandı. Operasyonda, haklarında 'hırsızlık', 'kişi hürriyetini yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığı ihlali', 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'yaralama' suçlarından 1 yıl ile 6 yıl 4 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler K.Ç, B.Y, G.P, Ş.B, Ö.T, S.Y, M.C, Y.A, B.T. ve M.A. ile çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından 10 hükümlü cezaevine teslim edildi, 23 zanlı ise serbest bırakıldı.