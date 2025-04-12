Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı

Bir suç örgütü lideri için daha yolun sonu
Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu

Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?

"Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?"
Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

Antalya'dan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

Kayseri'de Olumsuz Hava Koşulları: 385 Kişi Kamu Tesislerinde Ağırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 385 kişi, kamuya ait tesislerde misafir ediliyor. AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava koşullarına karşı hazır bekliyor.

Kayseri'de kar ve tipi sebebiyle yollarda mahsur kalan 385 kişi, kamuya ait tesislerde ağırlanıyor.

Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD, ANDA, İHH, Yesevi ve Gökbörü arama kurtarma ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve emniyet personeli, meydana gelebilecek olumsuzluklara anında müdahale edebilmek için hazır bekledi.

Ekipler, 118 mahsur kalma ve 20 trafik kazasına müdahalede bulundu.

Afet Yönetim Merkezi koordinasyonunda 755 kişiye yardım edilerek 385'i kamuya ait tesislerde ağırlandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.