Kayseri'de öldürülen tekniker ve Ankara'daki terör saldırısı için dönemin jandarma komutanı hakim karşısında

Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner teknikerinin şehit edildikten sonra Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde teröristlerin bombalı eylemde bulunması olayında ihmali olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski İl Jandarma Komutanı'nın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, dönemin İl Jandarma Komutanı tutuksuz sanık Y.Y. ve taraf avukatı katıldı.

Sanık savunmasında, olayda bir ihmali olmadığını öne sürerek "Ben söz konusu olaya ilişkin sadece tecrübe aktarımı ve idari hükümleri almakla yükümlüyüm. Vereceğiniz karara da saygılıyım. En kısa sürede karar vermeniz durumunda diğer davalardaki mağduriyetim giderilmiş olacaktır." dedi.

Duruşmada, aralarında polis memuru ve jandarma personelinin de bulunduğu 8 kişi tanık olarak dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanığın hukuki sorumluluğun olup olmadığının tespiti için davanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne 1 Ekim 2023'te hafif ticari araçla gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulunmuş, teröristlerden biri kendini patlatmış, diğeri ise etkisiz hale getirilmişti. Açılan ateş sırasında da 2 emniyet mensubu yaralanmıştı.

Teröristlerin, saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı (24) şehit ettikten sonra gasbettikleri belirlenmişti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasal Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından, terör saldırısının Ankara'da yapılması gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.

Cumhuriyet Başsavcılığı, 112 Çağrı Merkezi'ne gelen bir otomobile ateş açılması olayının savcılığa bildirmedikleri, olay yerinde inceleme yapmayıp gerekli tedbirleri almadıkları, aracın PTS kaydını girmemeleri nedeniyle söz konusu aracın bulunmasına yönelik gerekli araştırmanın yapılmamasına sebebiyet verdikleri iddialarıyla dönemin İl Jandarma Komutanı Y.Y. hakkında ise "görevi kötüye kullanma" ve "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından dava açmıştı.