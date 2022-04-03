Kayseri'de öldürdükleri kişinin evini de yaktıkları iddia edilen 2 zanlı adliyede - Haberler

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Kayseri'de öldürdükleri kişinin evini de yaktıkları iddia edilen 2 zanlı adliyede

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de öldürdükleri kişinin evini de yaktıkları iddia edilen 2 zanlı adliyede

Kayseri'de bir kişiyi bıçakla öldürdükten sonra evini yaktıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişiyi bıçakla öldürdükten sonra evini yaktıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Suriye uyruklu Y.A.B'nin, Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde 2 gün önce evinde çıkan yangında ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu H.E. (19) ve H.H'nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye gönderildi.

Olay

Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında önceki gece yangın çıkmış, evde tek kalan Suriye uyruklu Y.A.B'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Y.A.B'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülmüştü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Y.A.B'nin bedeninde bıçak kesiklerine rastlamış, cinayet şüphesiyle çalışma başlatmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 650 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi ve araştırmalar sonucunda yakalanan zanlılar, alacak verecek meselesi yüzünden cinayeti işlediklerini ve maktulün cep telefonunu aldıklarını itiraf etmişti.

Kayseri'de öldürdükleri kişinin evini de yaktıkları iddia edilen 2 zanlı adliyede

Kayseri'de öldürdükleri kişinin evini de yaktıkları iddia edilen 2 zanlı adliyede

Kayseri'de öldürdükleri kişinin evini de yaktıkları iddia edilen 2 zanlı adliyede

Kayseri'de öldürdükleri kişinin evini de yaktıkları iddia edilen 2 zanlı adliyede

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Devlet Hastanesi, Cinayet, Kayseri, Suriye, Güncel, Haberler

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