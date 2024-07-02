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Kayseri'de Olaylar Yeniden Başladı

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Kayseri'de Suriye uyruklu bir kız çocuğunun taciz edilmesinin ardından yaşanan gerginlik akşam saatlerinde yeniden başladı. Vatandaşlar Suriye uyrukluların iş yerlerini ve araçlarını ateşe verdi, evlerine taş attı. Polis müdahale etti ve olaylar sonlandırıldı.

KAYSERİ'DE AKŞAM SAATLERİNDE OLAYLAR YENİDEN BAŞLADI

Kayseri'de dün akşam, Suriye uyruklu 7 yaşındaki kız çocuğunun, akrabası tarafından taciz edilmesinin ardından kentte yaşanan gerginlik, gündüz ki sessizliğin ardından akşam saatlerinde yeniden başladı. Melikgazi ilçesindeki Danışmentgazi, Osmanlı, Selçuklu ve Hürriyet Mahallesi ile Kocasinan ilçesindeki Argıncık, Sahabiye ve Fevziçakmak mahallelerinde sokağa çıkan vatandaşlar, Suriye uyrukluların iş yeri ile araçlarını ateşe verdi. Suriye uyruklu vatandaşların evlerine taş attı. Polis, vatandaşlara TOMA ve biber gazı ile müdahale etti. Sokak aralarındaki çöp tenekeleri yollara devrildi. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polisin müdahalesi ile olaylar sonlandırıldı. Kentte güvenlik önlemleri sürdürülüyor.

Özge Zeynep Arık/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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