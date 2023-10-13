Kayseri'de okulda yangın tatbikatı yapıldı

Kayseri'de Dünya Afet Riskinin Azaltılması Günü dolayısıyla bir okulda yangın tatbikatı yapıldı.

Kayseri'de Dünya Afet Riskinin Azaltılması Günü dolayısıyla bir okulda yangın tatbikatı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Talas ilçesi Şehit Abdullah Şaşdım Ortaokulu'nda AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının düzenlediği tatbikatta, alarmın çalmasıyla öğrenciler, ekiplerin kontrolünde sınıfları tahliye ederek okul bahçesinde toplandı.

İtfaiye ekipleri, senaryo gereği okulda mahsur kalan öğrencileri araç merdiveni ile kurtardı. Dumandan etkilenen öğrenciler ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye personeli, okul bahçesinde toplanan öğrencilere, yangına müdahalenin nasıl yapılacağını uygulamalı gösterdi.

Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin eğitimli köpeği de gösteri sundu.

Tatbikata Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ve AFAD İl Müdürü Osman Atsız katıldı.