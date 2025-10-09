Haberler

Kayseri'de Okul Servis Araçlarına Denetim

Kayseri'de trafik polisleri, 4-8 Ekim tarihlerinde okul servis araçlarına yönelik yaptığı denetimde 1485 aracı kontrol etti. Denetim kapsamında 23 araca işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4-8 Ekim arasında yapılan uygulama kapsamında 1485 okul servis aracı kontrol edildi.

Öğrencilerin güvenle taşınmasına yönelik yapılan denetimde, 23 araca ilgili maddeler gereğince işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
