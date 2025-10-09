Kayseri'de Okul Servis Araçlarına Denetim
Kayseri'de trafik polisleri, 4-8 Ekim tarihlerinde okul servis araçlarına yönelik yaptığı denetimde 1485 aracı kontrol etti. Denetim kapsamında 23 araca işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel