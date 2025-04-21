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Kayseri'de okul önünde çocuklarını beklerken eski eşinin bıçakladığı kadın yaralandı

Kayseri'de okul önünde çocuklarını beklerken eski eşinin bıçakladığı kadın yaralandı
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Kayseri'de çocuklarını beklediği okul önünde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de çocuklarını beklediği okul önünde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Şehit Jandarma Er Ferhat Doğan İlkokulu önünde 2 çocuğunu bekleyen B.K. ile eski eşi G.B. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda G.B, eski eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
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