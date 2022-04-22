Kayseri'de öğretmenler kentin değerlerini 23 Nisan klibiyle tanıttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de öğretmenler kentin değerlerini 23 Nisan klibiyle tanıttı

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de öğretmenler kentin değerlerini 23 Nisan klibiyle tanıttı

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladıkları klipte kentin değerlerini tanıttı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladıkları klipte kentin değerlerini tanıttı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmenler, kentin tarihi, turistik ve gastronomik özelliklerini ön planda tutan 23 Nisan temalı klip çekti.

Üç haftada hazırlanan klipte, imece usulü mantı yapan kadınlara, pastırma doğrayan bir ustaya ve bir çobana da yer verildi.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Kayseri, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title