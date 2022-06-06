Kayseri'de öğretmenler karma resim sergisi açtı - Haberler

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Kayseri'de öğretmenler karma resim sergisi açtı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de öğretmenler karma resim sergisi açtı

Kayseri'deki 5 öğretmen tarafından açılan karma resim sergisi büyük beğeni toplantı.

Kayseri'deki 5 öğretmen tarafından açılan karma resim sergisi büyük beğeni toplantı.

Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi tarafından organize edilen sergi, Atatürk Evi Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açıldı.

Sergide, öğretmenler Servet Tosun, Seval Sesveren, Tolga Güngör, Mustafa Karaçavuş ve Turan Han'ın yapmış olduğu 41 yağlı boya ve dijital çalışma yer alıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun'un açtığı sergi, hafta sonuna kadar ziyarete açık olacak.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

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