Üye Girişi
Haberler
Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 20 kilometre kaldı

Suriye'de muhalifler Şam'a dayandı

 Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı

Esad rejimi, Türkiye'nin yanı başındaki bölgeyi PKK/YPG'ye bıraktı

 Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz

Babacan'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye'nin 2 seçeneği var
Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı

Bu iki kare 6 ay arayla çekildi

Kayseri'de Öğretmen Akademileri'nde İlk Ders Verildi

Kayseri'de Öğretmen Akademileri'nde İlk Ders Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Öğretmen Akademileri' projesi kapsamında Şehir ve Kültür Akademisi'nin ilk dersi tarihi mekanlarda yapıldı. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun Akman, akademinin amacını kültürel zenginlikleri öğretmenlere aktarmak olarak tanımladı.

Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde başlatılan "Öğretmen Akademileri"nde Şehir ve Kültür Akademisi'nin ilk dersi yapıldı.

Kayseri Lisesi Faruk Nafiz Çamlıbel Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun Akman, faaliyetlerini 3 farklı alanda yürüttüklerini ifade etti.

Ders verilen mekanların tarihi mekanlar olmasına dikkat ettiklerini anlatan Akman, şöyle konuştu:

"Şehir ve kültür, edebiyat ve müzik akademileri baktığınız zaman bakanlığımız tarafından geçen yıl yapılmış olan bir projeydi. Şehrimizde bu yıl uygulamak nasip oldu. Şu anda şehir ve kültür, edebiyat ve müzik akademisi alanlarında yapıyoruz. Büyük salonlarda toplandığımız zaman bu salonlar neden dolmuyor diye bekleniyor ama aslında bunun bir sebebi var. Başvurular bu alanlara çok oldu. Maalesef biz bu dersleri işlerken iki şeye çok önem veriyoruz. Hem bu şehrin kültüründe, müziğinde ve edebiyatında yer edinmiş kişilere ders verdirmeyi ve bunun yanında da ders verdiğimiz mekanların da tarihi mekanlar olmasına dikkat ediyoruz. Sayımız 20 veya 30 kişiyi geçmiyor. Biz bunları yaparken sayıları kısıtladık. Şehir akademisinde 30, müzik akademisinde 20 ve edebiyat akademisinde 20 öğretmenimizi aldık. Bundan sonra da akademilerimiz devam edecek."

Konuşmanın ardından lise binasındaki Milli Mücadele Müzesi'nde devam eden etkinlikte, tarihçi Mustafa Cingil "Şehir ve tarih", araştırmacı yazar Halit Erkiletlioğlu da "Şehir ve Efsaneler" konularında öğretmenlere ders verdi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
img

İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
img

ABD'nin yıkım filosu ortaya çıktı
img

İşte en güçlü hava savunmasına sahip ülkeler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı? Discord açıldı mı 7-8 Aralık?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.