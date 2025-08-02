Kayseri'de Öğrencilerin Fırlattığı Roket Ev Çatısına Düştü

Kayseri'de Öğrencilerin Fırlattığı Roket Ev Çatısına Düştü
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Kayseri'nin Talas ilçesinde öğrenciler tarafından eğitim amacıyla fırlatılan roket prototipi, bir evin çatısına isabet etti. Olayda yaralanan kimse olmadı, ancak çatıdaki kiremitlerde hasar meydana geldi.

Kayseri'de öğrenciler tarafından eğitim amacıyla fırlatılan roket prototipi, bir evin çatısına düştü.

Merkez Talas ilçesindeki Model Uçak Pisti'nde öğrenciler tarafından eğitim amacıyla fırlatılan roket prototipi, Akçakaya Mahallesi Ziyapaşa Caddesi'ndeki evin çatısına isabet etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Çatıdaki kiremitlere zarar veren roketin parçaları, incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı.

Ev sahibi Zeki Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, prototipin çatıya düşmesinden önce bir ses duyduğunu söyledi.

Olayda yaralanan biri olmadığını belirten Aktaş, "İlk aşamada ne olduğunu anlamadık. Hava yağmurluydu, yıldırım düştü sandık. Polise haber verdik, onlar geldi inceledi. Sonra ne olduğu anladık. Sadece çatıda birkaç kiremit kırıldı. Şikayetçi olmadık. Böyle olaylar olabilir, cana gelen bir şey yok şükür. Zaten deneme atışını yapanlar, çatımızı onarmak için geldiler." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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