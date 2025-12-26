Kayseri'de üniversite öğrencilerine ve hasta yakınlarına ücretsiz çorba ikramı

KAYSERİ'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde tedavi görenlerin yakınları ile üniversitede öğrenim gören öğrencilere her gün bin adet ücretsiz çorba dağıtımı yapılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın, 'öğrenci ve genç dostu belediye' sloganıyla hayata geçirdiği projelerden biri olan ücretsiz çorba ikramı havaların soğuması ile birlikte bu yıl da vatandaşların ilgisini çekiyor. Kentte bulunan ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde tedavi görenlerin yakınları ile üniversitede öğrenim gören öğrencilere Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla günlük bin adet bardak çorba ile rol ekmeğin ücretsiz dağıtımı yapılıyor. Hava sıcaklığının eksi 4 derecelere kadar düştüğü kentte, Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün 07.00-10.00 saatlerinde dağıtılan çorba ikramı vatandaşların içini ısıtıyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler Müdürü Fatih Benli, vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, "Hastanede tedavi görenlerin yakınlarına ve üniversite öğrencilerine her gün bin adet ücretsiz çorba dağıtıyoruz. Aslında burada sadece Kayseri değil, tüm Türkiye'den gelen öğrencilerin ve Kayseri'ye komşu iller Sivas, Yozgat, Nevşehir gibi illerden hastaları için buraya gelen vatandaşlarımıza bu hizmeti sunuyoruz" şeklinde konuştu.

'OTOBÜSTEN İNİP ÇORBAMI ALIP DERSE GİDİYORUM'

Uzay ve Havacılık Fakültesi Uçak Mühendisliği 1'inci sınıf öğrencisi Adil Furkan Ekiz ise, "Amasya'dan okul için Kayseri'ye geldim. Daha önce böyle bir şey görmedim. Kayseri, bir öğrenci için gerçekten tam anlamıyla okunacak bir şehir. Çok fazla şehir gördüm ama ilk kez otobüsten inip buradan sıcak çorbamı alıp fakülteye kadar gitmek çok güzel bir duygu. Özellikle soğuk havalarda içimiz ısınarak derse gidiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyorum. Gerçekten öğrenci dostu bir belediye başkanı. Hizmetleri için teşekkür ediyorum. Her öğrenciye Kayseri'de okumasını tavsiye ederim. Gerçekten de belediyecilik açısından harika bir yer" dedi.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,