Kayseri'de Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, 'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında 260 öğrenciye trafik bilincini artırmak amacıyla uygulamalı eğitimler düzenledi. Eğitimlerde karşıdan karşıya geçme, emniyet kemerinin önemi ve yayaların hareket kuralları anlatıldı.
Kayseri'de jandarma trafik ekipleri, 260 öğrenciye eğitim verdi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında trafik bilincini oluşturmak amacıyla eğitim vermeye devam ediyor.
Ekipler, Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde karşıdan karşıya geçme, emniyet kemerinin önemi ve kara yolunda yayaların doğru hareket tarzı konularında uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verdi.
Jandarmanın verdiği eğitime 260 öğrenci katıldı.