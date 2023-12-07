OSB Teknik Koleji tarafından düzenlenen seminerde, Pelin Su Öztürk ve Murat Gündoğan lösemi hakkında bilgi verdi. Okul Müdürü Abdullah Yıldız, farkındalığı arttırmak amacıyla düzenli olarak bu tür çalışmaların yapılacağını belirtti. Seminere katılan herkese teşekkür edildi.

Kayseri'de öğrencilere "Lösemiyi Tanımak" konulu seminer verildi.

Osb Teknik Koleji tarafından okulda düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Pelin Su Öztürk ile Murat Gündoğan, lösemi hakkında bilgi verdi.

Okul Müdürü Abdullah Yıldız, farkındalığı arttırmak amacıyla düzenledikleri bu tür çalışmaları düzenli yapılacaklarını bildirdi.

Yıldız, seminere katılan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Lösemiyi yenen okulun mezunlarından Ahmet Can Karaca da tedavi sürecinde yaşama dair umudunu yitirmediğini vurgulayarak, hastalıkla nasıl mücadele ettiğini anlattı.???