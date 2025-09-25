Kayseri'de öğrencilere dron teknolojileri ve coğrafi bilgi sistemleri eğitimi verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesince öğrencilere yönelik dron teknolojileri ve coğrafi bilgi sistemleri ( Cbs ) uygulamaları hakkında eğitimi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklaya göre, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde harita tapu kadastro alanında eğitim gören öğrencilere eğitim verildi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Model Uçak Pisti'nde yapılan etkinlikte, öğrenciler dron teknolojisinin belediyecilikteki kullanım alanlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Öğrencilere hem teknik hem de hukuki yönleriyle dron uçuşları hakkında bilgi verilen programda, uzman ekip eşliğinde test uçuşları gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CBS Şube Müdürü Fatih Hareket, teknolojiyi yakından takip eden ve en verimli şekilde uygulayan Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen 360 panoramik görüntüler, videolar, ortofoto görüntüler, 3D modellemeler ve DEM haritaların nasıl oluşturulduğu öğrencilere anlattıklarını bildirdi.

Elde edilen görüntü ve haritaların hangi projelerde kullanıldığına dair örnekler gösterildiğine de değinen Hareket, "Etkinlikte, teknolojinin ve coğrafi bilgi sistemlerinin ayrılmaz bir bütün olduğu, belediyecilikte halka daha verimli, güncel, doğru ve hızlı hizmet ulaştırmadaki önemi bir kez daha vurgulandı." ifadesini kullandı.