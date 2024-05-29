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Kayseri'de öğrenciler İstanbul'un fethinin yıl dönümünü canlandırdı

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Anadolu Koleji öğrencileri, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü kapsamında gemiyi karadan yürüterek Kartal Şehitliği'ne getirdi. Etkinlikte İstiklal Marşı okundu ve şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Kayseri'de öğrenciler tarafından İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü kapsamında geminin karadan yürütülmesi canlandırıldı.

Anadolu Koleji tarafından düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, Hunat Camisi önünde toplandı.

Öğrenciler, İstanbul'un fethinin yıl dönümü etkinlikleri için yaptırılan ve tekerlekli platforma yerleştirilen yaklaşık 6 metre uzunluğundaki gemiyi halatlarla çekerek Kartal Şehitliği'ne getirdi.

Buradaki programda, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dua eden öğrenciler, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Kaynak: AA / Güncel

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