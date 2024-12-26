Kayseri'de Öğrenci Velisi Okul Müdür Yardımcısını Darbetti

Kayseri'de okul müdür yardımcısının öğrenci velisi tarafından darbedilmesi, meslektaşları tarafından protesto edildi.

Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Emin Aslantürk, Ahmet Paşa İlkokulu Müdür Yardımcısı A.A'nın, öğrenci velisi tarafından darbedilmesini protesto için sendika üyeleriyle okul bahçesinde basın açıklaması yaptı.

Eğitimcilere yönelik saldırıların devam ettiğini belirten Aslantürk, yürüttükleri mesleğin manevi karşılığı olan saygının çok görüldüğünü ifade etti.

Aslantürk, sözlü taciz, saldırı, darp ve yaralama gibi olayların sıradanlaştığı ve kanıksandığı bir dönemi yaşadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Üzüntümüz, bilgiyi öğretene saygıyı medeniyetimizin ve kültürümüzün temel taşları haline getiren bir toplumdan öğretmenlere şiddetin sıradanlaştığı bir topluma dönüşmüş olmamızdır. Bugün gelinen noktada, öğretmene saygı sorunu, en temel meselelerimizden biri haline gelmiştir. Yıllardır olduğu gibi bu yıl da eğitim çalışanları, Türkiye'nin dört bir yanında şiddet olaylarına maruz kalmıştır ve kalmaktadır. Son olarak Kocasinan ilçesi Ahmet Paşa İlkokulu müdür yardımcısı arkadaşımız, veli tarafından saldırıya uğramış ve şiddete maruz kalmıştır. Bu durum bizleri ve bütün eğitim çalışanlarını derinden üzmekte ve geleceğe yönelik endişelerimizi daha da artırmaktadır."

Öte yandan, A.A'yı darbeden velinin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.