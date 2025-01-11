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Kayseri'de Normal Doğum Eylem Planı Toplantısı Yapıldı

Kayseri'de Normal Doğum Eylem Planı Toplantısı Yapıldı
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Kayseri'de Sağlık Bakanlığı'nın Normal Doğum Eylem Planı kapsamında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, özel hastanelerin yöneticileri ve kadın doğum uzmanları katılarak normal doğumu teşvik etme ve sezaryen oranlarını azaltma konusunda işbirliği vurgulandı.

Kayseri'de, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan'ın öncülüğünde müdürlükte gerçekleştirilen toplantıya, kentte hizmet veren özel hastanelerin mesul müdürleri ve kadın doğum uzmanları katıldı.

Burada konuşan Erşan, normal doğumu teşvik etmek ve gereksiz sezaryen oranlarını azaltmak için tüm paydaşların işbirliği içerisinde çalışmasının önemine dikkati çekti.

Normal doğum oranlarını artırmanın sadece bir hedef değil, aynı zamanda anne ve bebek sağlığını koruma adına büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Erşan, şunları kaydetti:

"Doğum öncesinde anne adaylarına, normal doğum ve sezaryen doğum arasındaki farkları iyi anlatarak risk taşımayan durumlarda normal doğuma teşvik etmek biz hekimlerin önemli bir görevidir. Sağlık çalışanlarımıza yönelik çeşitli eğitim programları planlanmaktadır. Özel hastanelerde oluşturulmaya başlanan gebe sınıflarıyla özel hastanelerimize başvuran anne adaylarımızın da bilinçlendirilmesi hedeflenmekte. Bu süreci tüm paydaşlarımızın desteğiyle işbirliği içinde sürdürmeyi planlıyoruz. Kamu ve özel hastanelerin eş güdüm içinde çalışması, eylem planının sahada etkin şekilde uygulanabilmesi için büyük önem taşımaktadır."

Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mehmet Kara da Türkiye ve Kayseri genelindeki normal doğum ve sezaryen oranlarına ilişkin istatistiksel verileri paylaştı.

Eylem planı çerçevesinde uygulanacak stratejiler ve hedefler hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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