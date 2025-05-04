Kayseri'de nesli tükenmekte olan Balaban Kuşu bulundu

KAYSERİ - Kayseri'de nesli tükenmekte olan Balaban Kuşu bulan vatandaşlar, kuşu tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde sabah saatlerinde işe gelen vatandaşlar, türünü bilmediği bir kuş buldu. Daha sonra yaptıkları araştırma sonucunda nesli tükenmek tehlikesiyle karşı karşıya olan Balaban Kuşu olduğunu anlayan Remzi Bulut, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbarın ardından gelen ekipler, kuşu teslim aldı. Ekiplere teşekkür eden Remzi Bulut; "Sabah işe geldiğimde depo bölümündeki arkadaşlarım bir kuş buldu. Bize misafir olan kuşu eşleştirdiğimizde nesli tükenmeyle karşı karşıya olan kuş türü olduğunu öğrendik. Hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdik. Ekipler de gelerek kuşu bizden teslim aldı" dedi.

Balaban Kuşu'nun gerekli bakım ve tedavisi yapıldıktan sonra doğal ortamına salınacağı öğrenildi.