Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de narkotik polisleri tarafından düzenlenen operasyonda 5'i firari hükümlü 7 kişi yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere ve aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında 1 yıl 8 ay ile 16 yıl 19 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü ve aranan 2 şüpheli yakalandı. Emniyete götürülen 7 zanlının işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de narkotik polisleri tarafından düzenlenen operasyonda 5'i firari hükümlü 7 kişi yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere ve aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında 1 yıl 8 ay ile 16 yıl 19 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü ve aranan 2 şüpheli yakalandı.

Emniyete götürülen 7 zanlının işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon Narkotik Kayseri Güvenlik Suç Operasyon Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title