Kayseri'de Narkotik Operasyonu: 16 Kişi Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 16 kişi de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 7 ekip ve 34 personelin katılımıyla Narkogüç operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 16 kişi yakalanırken şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 136 gram uyuşturucu madde, 665 adet hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 3 adet alüminyum folyo, 100 TL haksız kazançtan elde edilen para ele geçirildi. Ayrıca narkotik suçlardan 8 yıl 4 ay hapis cezası olan 1 kişi ile 25 bin TL adli para cezası olan 1 kişi de yakalandı.

Operasyonda yakalanan 16 kişiden 4'ü gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ