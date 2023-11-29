Kayseri'de Narkotik Operasyonu: 14 Şahıs Yakalandı

Kayseri'de narkotik polisleri tarafından "narkotik" suçlarından aranan şahıslara yönelik operasyonda 1 yıl ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan aranana ve toplamda 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 20 bin 820 TL adli para cezası bulunan H.K.B., 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B., 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.O., 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B. ile birlikte uyuşturucu suçlarıyla birlikte farklı suçlardan aranan 14 şahıs yakalandı.

Şahıslardan 8'i cezaevine teslim edilirken, 1 şahısta ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ