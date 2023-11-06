Kayseri'de Narkogüç Operasyonunda 14 Şahıs Tutuklandı

Kayseri'de Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen Narkogüç operasyonlarında 76 şahsa işlem yapılırken, 14 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi.

Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen Narkogüç operasyonlarında 76 şahsa işlem yapılırken, 14 şahıs tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik Narkogüç operasyonları düzenledi. Operasyonlarda 76 şahsa işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 14 şahısta çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 665 adet uyuşturucu hap ve 2 tabanca ele geçirildi. - KAYSERİ