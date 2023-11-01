Kayseri'de Narkogüç Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen Narkogüç operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, cam aparat ve haksız kazançtan elde edilen para ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen Narkogüç operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 7 ekip 16 personelin katılımı ile uyuşturucu tacirlerine yönelik Narkogüç operasyonu düzenledi. Operasyonda şüpheli 10 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet cam aparat ve 200 TL haksız kazançtan elde edilen para ele geçirildi. - KAYSERİ