Kayseri'de Narko-Asayiş Uygulaması: 7 Zanlı Yakalandı

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Kayseri'de gerçekleştirilen narko-asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı. 134 personel ve 42 ekip ile yapılan denetimde, 525 araç ve 1066 kişi sorgulandı, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kayseri'de polisin düzenlediği "narko-asayiş" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Battalgazi Mahallesi'nde 42 ekip 134 personelle gerçekleştirilen uygulamada, 525 araç ve 1066 kişi sorgulandı.

Denetimde, çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı uygulamada, 25 araca da trafik kanununun ilgili maddelerinden 236 bin 851 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
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