Kayseri'de Narko-Asayiş Uygulaması: 7 Zanlı Yakalandı
Kayseri'de gerçekleştirilen narko-asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı. 134 personel ve 42 ekip ile yapılan denetimde, 525 araç ve 1066 kişi sorgulandı, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Kayseri'de polisin düzenlediği "narko-asayiş" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Battalgazi Mahallesi'nde 42 ekip 134 personelle gerçekleştirilen uygulamada, 525 araç ve 1066 kişi sorgulandı.
Denetimde, çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı uygulamada, 25 araca da trafik kanununun ilgili maddelerinden 236 bin 851 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel