Kayseri'de Narko-Asayiş Uygulaması: 7 Zanlı Yakalandı

Kayseri'de polisin düzenlediği "narko-asayiş" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Battalgazi Mahallesi'nde 42 ekip 134 personelle gerçekleştirilen uygulamada, 525 araç ve 1066 kişi sorgulandı.

Denetimde, çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı uygulamada, 25 araca da trafik kanununun ilgili maddelerinden 236 bin 851 lira idari para cezası uygulandı.