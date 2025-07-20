Kayseri'de Namazda Bıçaklama: Şüpheli Tutuklandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir hafta önce park yeri yüzünden kavga ettiği kişiyi camide namaz kılarken bıçaklayarak öldüren 32 yaşındaki Y.Ş. tutuklandı. Olayda 63 yaşındaki Şevki Tanrıkulu hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir hafta önce park yeri nedeniyle kavga ettiği kişiyi camide namaz kılarken bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Selçuklu Mahallesi Sami Ramazanoğlu Camisi'nde Şevki Tanrıkulu'nu (63) namaz kıldığı sırada bıçaklayarak öldüren Y.Ş'nin (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, Kayseri Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Selçuklu Mahallesi Sami Ramazanoğlu Camisi'nde dün ikindi namazını kıldığı sırada Y.Ş. tarafından bıçaklanan Şevki Tanrıkulu, olay yerinde hayatını kaybetmiş, şüpheli polise teslim olmuştu.

Tanrıkulu ve Y.Ş'nin bir hafta önce araç park yeri nedeniyle kavga ettikleri öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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