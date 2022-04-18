Kayseri'de nakliyecilerin bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı
AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de nakliyeci iki grubun bıçaklı kavgasında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de nakliyeci iki grubun bıçaklı kavgasında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Eski Sanayi Mahallesi'nde nakliyecilik yapan iki grup arasında tartışma çıktı.
Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda T.Ö, bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Kayseri Devlet Hastanesine kaldırdı.
Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
AA / Sercan Küçükşahin - Güncel