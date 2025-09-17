Kayseri'de Nakliye Kamyonu Ağaçla Çarpınca Sürücü Sıkıştı

KAYSERİ'de, nakliye kamyonun refüjdeki ağaca çarpması sonucu araçta sıkışan sürücü, itfaiyenin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi'nde meydana geldi. Ali A. idaresindeki 38 FG 887 plakalı nakliye kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, itfaiyenin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,