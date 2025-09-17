Kayseri'de Nakliye Kamyonu Ağaçla Çarpınca Sürücü Sıkıştı
Kayseri'de bir nakliye kamyonunun sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bir ağaca çarpmasında, sürücü araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri 15 dakikalık çalışmanın ardından sürücüyü kurtardı ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi'nde meydana geldi. Ali A. idaresindeki 38 FG 887 plakalı nakliye kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, itfaiyenin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,