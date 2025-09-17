Haberler

Kayseri'de Nakliye Kamyonu Ağaçla Çarpınca Sürücü Sıkıştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de bir nakliye kamyonunun sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bir ağaca çarpmasında, sürücü araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri 15 dakikalık çalışmanın ardından sürücüyü kurtardı ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'de, nakliye kamyonun refüjdeki ağaca çarpması sonucu araçta sıkışan sürücü, itfaiyenin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi'nde meydana geldi. Ali A. idaresindeki 38 FG 887 plakalı nakliye kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, itfaiyenin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yer: Diyarbakır! Öğretmenleri ayağa kaldıracak görüntü

Yer: Diyarbakır! Öğretmenleri ayağa kaldıracak görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşverenler şikayet ediyordu! MEB duyurdu, okullarda yeni dönem başlıyor

İşverenler şikayet ediyordu! Okullarda yeni dönem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.