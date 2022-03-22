Kayseri'de müzenin müştemilatında hırsızlık girişimi
AA - Esma Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de atık toplayıcısı, Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nin müştemilatından demir hurdaları çalmak isterken görevlilerin fark etmesi sonucu kaçtı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de atık toplayıcısı, Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nin müştemilatından demir hurdaları çalmak isterken görevlilerin fark etmesi sonucu kaçtı.
Tıp müzesinin müştemilatından atık malzemeleri aracına yüklemeye çalışan şüpheli, güvenlik görevlilerince fark edildi.
Aracını müze yakınında bırakan şüpheli, koşarak uzaklaştı.
Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
AA / Esma Küçükşahin - Güncel